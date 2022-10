Zwölf Fälle seit 2019

Horror-Fund bei Gassirunde: Hundehalterin findet Nagelköder am Gausplatz in Baden-Baden

An einer Sitzgruppe in einer kleinen Grünanlage am Gausplatz schnuppert Labrador-Hündin Lotte wild. Zuerst denkt sich ihre Besitzerin nichts dabei. Dann findet die Baden-Badenerin den Köder.