Bei medifa in Baden-Baden-Steinbach steigt ein neuer Investor ein

Die Verhandlungen sind auf der Zielgeraden: medifa in Baden-Baden-Steinbach steht vor dem Einstieg eines Investors. Der Erhalt des Unternehmens ist möglich.

Eigentlich war die Entscheidung schon getroffen, den medifa-Standort in Baden-Baden-Steinbach stillzulegen. Doch dann entwickelte sich das Geschäft so gut, dass das Unternehmen Gewinn erwirtschaftet und Investitionen tätigen kann, wie die Insolvenzverwaltung Schultze & Braun mitteilte.

Insolvenzverwalter Dirk Pehl steht außerdem in Kontakt mit einem Interessenten und ist sehr zuversichtlich, dass zeitnah ein Verkauf und damit der dauerhafte Erhalt des Unternehmens möglich ist. „Es sieht sehr gut aus“, wird er in der Mitteilung zitiert.

medifa stellt im Herbst 2022 Insolvenzanträge

Im Herbst 2022 hatten die medifa metall und medizintechnik GmbH und die medifa production GmbH Insolvenzanträge gestellt, nachdem ein deutlicher Umsatzrückgang nicht schnell genug durch Neugeschäft aufgefangen werden konnte.

Die beiden insolventen Gesellschaften lieferten rund 80 Prozent der produzierten Edelstahl-Komponenten an Abnehmer unterschiedlicher Branchen. Die restlichen rund 20 Prozent ihres Umsatzes erzielten sie mit anderen Gesellschaften der medifa-Gruppe, die Produkte für die Einrichtung von OP-Sälen entwickelt.

Dann musste auch die medifa GmbH & Co. KG im nordrhein-westfälischen Finnentrop Insolvenzantrag stellen. Auch hier wurde Pehl zum Insolvenzverwalter bestellt. „Die Gesellschaft war der interne Hauptabnehmer der Produkte der anderen beiden Gesellschaften, daher war der Insolvenzantrag dort ein kleiner Rückschlag für die Sanierungsbemühungen. Allerdings ist es dann sehr schnell gelungen, die medifa Finnentrop an einen Investoren zu verkaufen“, erinnert sich Pehl.

Tschechische BHM Group übernimmt Werk in Finnentrop

Am 1. März übernahm die tschechische BHM Group das Werk und alle 50 Arbeitsplätze in Finnentrop. Die Gespräche mit Interessenten für die Steinbacher Gesellschaften liefen zunächst weniger erfreulich, heißt es in der Mitteilung.

„Es sah so aus, als könnten wir hier keine Perspektive entwickeln“, so Pehl. Also wurde die Ausproduktion eingeleitet. Dabei werden die vorhandenen Aufträge abgearbeitet, anschließend wird der Geschäftsbetrieb geordnet heruntergefahren. Von den ursprünglich 200 Beschäftigten blieben 65.

Das Ziel war der Erhalt des Unternehmens und der Arbeitsplätze. Dirk Pehl

Insolvenzverwalter

„Wir waren mit dem festen Ziel in das Verfahren gegangen, die bisherige Aufstellung beider Gesellschaften kritisch zu hinterfragen und sie auf die neuen Rahmenbedingungen auszurichten. Das Ziel war der Erhalt des Unternehmens und der Arbeitsplätze mit Hilfe eines neuen Investors“, sagt Dirk Pehl.

medifa schließt Umzug von Rastatt nach Baden-Baden ab

Der Insolvenzverwalter und Interimsmanager der Unternehmensberatung Sycon machten sich daran, interne Prozesse und Produktionsabläufe neu zu strukturieren. Auch auf neue Produkte richtete medifa sich aus und produzierte nun zusätzlich Bauteile für Wallboxen und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. medifa akquirierte neue Kunden.

Das Unternehmen investierte rund 400.000 Euro in eine neue Pulverbeschichtungsanlage und zahlte den Mitarbeitenden einen Inflationsausgleich. Zusätzlich schloss medifa den Umzug von Rastatt nach Baden-Baden ab.

Die Sanierungsmaßnahmen zeigten Erfolg. „Mit einem Investoren befinde ich mich nun auf der Zielgeraden der Verhandlungen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zeitnah eine Einigung erzielen können“, sagt Pehl.