Bei über 30 Grad: Polizei befreit eingesperrten Hund in Baden-Baden aus Wohnmobil

Ein Hundebesitzer hat am Donnerstag in Baden-Baden seinen Hund in seinem geparkten Wohnmobil zurückgelassen. Die Polizei warnt davor Tiere bei hohen Außentemperaturen im Auto zurückzulassen.

Die Polizei hat am Donnerstag in Baden-Baden einen Hund aus einem Wohnmobil befreien müssen. Wie die Beamten mitteilten, war der Vierbeiner bei einer Außentemperatur von 30 Grad in dem Wohnwagen gefangen. Der Besitzer hatte den Hund in dem Fahrzeug zurückgelassen.

Nach dem Hinweis eines Zeugen gelang es den Beamten gegen 19.30 Uhr den Hund aus dem abgestelltem Wohnmobil in der Schlossstraße zu befreien. Der Besitzer konnte ihn schließlich im Tierheim abholen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend keine Tiere in Autos zurückzulassen. Die Temperaturen im Fahrzeuginneren steigen auch bei schattigen Plätzen extrem schnell an und können lebensbedrohlich sein.