Hoffen auf einvernehmliche Lösung

Beim alten Baden-Badener Kino in der Lichtentaler Straße herrscht Handlungsbedarf

Schön sieht es nicht aus, das alte Kino in der Lichtentaler Straße in Baden-Baden. Es ist auch Gegenstand eines Verwaltungsrechtsstreits. Was ist das los? Und wie geht es weiter?