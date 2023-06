Für alle Altersgruppen etwas geboten war beim Cité-Fest in Baden-Baden. Auch ein Rad-Kultur-Tag gehörte dazu. Tatort-Freunde kamen bei dem Event durch ein besonderes Angebot ebenfalls auf ihre Kosten.

Cité-Fest in Baden-Baden

Der Sonntag der Superlative in Baden-Baden begann mit der Eröffnung des fünften Cité-Fests auf dem Campusgelände der EurAka in der Breisgaustraße. Es bot allen Altersgruppen ab elf Uhr ein abwechslungsreiches Programm, das die Besucher dazu animierte, bis in den Abend zu tanzen, malen, spielen, singen, trinken und zu essen.

Line-Dance beim Deutsch-Französischen Carneval-Verein

So präsentierte beispielsweise der Deutsch-Französische Carneval-Verein einen Kinderschautanz und die Volkshochschule Line Dance zum Mitmachen. Das ließen sich viele nicht zweimal sagen, denn sie konnten sich trotz Hitze der fetzigen, fröhlichen Musik nicht entziehen.

Überhaupt wurde an diesem Tag Bewegung groß geschrieben. Dazu gehörte, dass die Stadt Baden-Baden als eines der Highlights auf dem EurAka-Gelände gemeinsam mit der Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg einen Rad-Kultur-Tag organisiert hatte.

Deshalb startete gegen Mittag die bereits seit 15 Jahren erfolgreiche Kurstadt-Radtour in diesem Jahr vor der Europäischen Medien- und Eventakademie. Die Siegerehrung nach der zwanzig Kilometer langen Strecke und die Preisverleihung fand ebenfalls auf dem Campusgelände statt.

ADFC gestaltet Hindernisparcours

Des Weiteren durften Kinder beim gemeinsamen Parcours des ADFC (Allgemeiner Deutsche Fahrrad-Club) und der Stadt ihr Können auf dem Rad unter Beweis stellen. Da ging’s über Hindernisse, auf die Wippe und im Slalom um die Pylonen (Verkehrskegel). Außerdem führte der ADFC eine Codieraktion gegen Diebstahl durch. Wer wollte, konnte seinem Drahtesel eine kostenlose Wellness-Behandlung beim Rad-Check und der mobilen Fahrrad-Waschanlage gönnen. Das interessierte viele, denn schon eine halbe Stunde vor offiziellem Beginn bildete sich eine lange Schlange.

Der Turnverein 1898 Baden-Oos punktete mit Korb- und Volleyball sowie einem Trampolin, während bei der AWO Kita „La Petite Rose du Campus“ die Kleinen ausgiebig Gebrauch von der Hüpfburg machten, um nur zwei weitere Programmpunkte des vielfältigen Angebots der Baden-Badener Vereine und Partnerinstitutionen zu nennen.

Ich schaue mir jeden Sonntag den neuen Tatort an. Stefan Hanmann, Besucher aus Bühl

Wer sich viel bewegt, bekommt Hunger und Durst. Dagegen gab es reichlich zu essen und trinken, wofür unter anderem die Interessengemeinschaft Ooser Vereine gesorgt hatte. Hinreichend gestärkt konnten Krimi-Fans in den SWR-Tatort-Studios auf den Spuren der Kriminalhauptkommissare in Freiburg, Stuttgart und Ludwigshafen wandeln.

Die Darsteller waren zwar nicht anwesend, aber spannend fanden es die Besucher trotzdem. Ralf Becker, SWR Fachbereichsleiter Maske Requisite Kostüm und ehrenamtlicher Führer, hatte aus seinem reichen Schatz an Erfahrungen viel zu erzählen. Stefan Hanmann aus Bühl war einer von den 40 Glückspilzen, die bei der Verlosungsaktion von BNN und BT eine Karte für die erste Führung um 11 Uhr in die SWR-Tatort-Studios gewonnen hatten.

„Ich schaue mir jeden Sonntag den neuen Tatort an“, erzählt er. Auch Bärbel Jäger aus Kartung gehörte dazu. „Ich bin ganz glücklich, dass ich eine Karte gewonnen habe, denn seit meiner Kindheit liebe ich den Tatort“, schwärmt sie.

Volkshochschule sorgt für außergewöhnliche Aktivitäten

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens in diesem Jahr hielt ebenso die Volkshochschule außergewöhnliche Aktivitäten und Überraschungen bereit. Außer Line Dance gehörten Simultanschach, Sumi-E (Japanische Tuschemalerei), ein Spielmobil, jeweils eine Schnupperstunde Qigong und Yoga sowie eine Aikido-Vorführung dazu. Die „Uptown Band“, nach eigener Aussage „Spielfreude pur aus Bruchsals Obervorstadt“, ließ mit groovigem Gesang, getragen von Cajon und Gitarre, den Tag ausklingen.

Zur gleichen zeit wie das Fest lockte die Shopping-Cité mit verkaufsoffenem Sonntag. Wer also außer dem Cité-Fest noch einen gemütlichen Schaufenster- und Einkaufsbummel absolvieren wollte, hatte entweder die Qual der Wahl oder musste sich sputen.