Beim Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden zählen Palma de Mallorca und Antalya zu den beliebtesten Zielen

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden werden im August fast doppelt so viele Passagiere wie im Vorjahresmonat erwartet – noch mehr sollen es im September sein. Die Passagierzahlen liegen aber dennoch weit hinter denen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Sommerferienzeit bedeutet am Regionalflughafen Karlsruhe/Baden-Baden Hochsaison. Eigentlich. Doch die Corona-Pandemie hat zuletzt auch im Reiseverhalten und schließlich bei den Passagierzahlen deutliche Spuren hinterlassen. Es gab einen gewaltigen Rückgang.

Flughafengeschäftsführer Uwe Kotzan will aber dennoch kein Klagelied anstimmen. Gegenüber dem Vorjahr sehen die Zahlen für den Juli und die Prognose für den August auch wieder besser aus. „Der Verkehr läuft“, bilanziert der Neue, der zuvor am Flughafen Erfurt-Weimar tätig war.

Sein erstes Jahr als Geschäftsführer am Regionalflughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) hat sich Uwe Kotzan dennoch sicher ganz anders vorgestellt. Am 1. Januar hat er den Job vom langjährigen Airpark-Chef Manfred Jung übernommen, der sich Ende Dezember in den Ruhestand verabschiedet hatte.