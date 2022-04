1995 als Teil des Weinguts eröffnet

Beim Weingut Maier startet die älteste Straußenwirtschaft Baden-Badens in die Saison

Ein Bier sollte hier niemand bestellen: In Mittelbaden starten die Straußen- und Besenwirtschaften in die Saison. Die kleinen Winzer-Betriebe haben nur wenige Wochen im Jahr geöffnet. In Haueneberstein betreibt das Weingut Maier die älteste Strauße Baden-Badens.