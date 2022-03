Knapp drei Wochen lang war der historische Bénazet-Pavillon am Dahliengarten in Baden-Baden hinter Gerüsten verschwunden. Nun erstrahlt er dank einer Spende im neuen Glanz – und das pünktlich zum Saisonauftakt: Auch in den Beeten der Anlage in der Lichtentaler Allee gibt es schon einiges zu entdecken.

Etwa 10.000 Euro haben die Freunde des Dahliengartens gespendet, um eine Reinigung und einen neuen Anstrich des Pavillons zu finanzieren. Ermöglicht wurde dies durch das Vermächtnis eines gestorbenen Mitglieds, das der Verein erhalten hatte.

Die Freunde der Anlage beschlossen, die Erbschaft nicht in den laufenden Betrieb zu stecken, sondern in dieses besondere Projekt zu investieren und damit auch die Stadt zu entlasten, wie die Vorsitzende Lale Breitenbucher am Donnerstag erläuterte.

Gemeinsam mit Hans-Michael Fahlke, Bettina Mühlfeit und Eveline Ströbel vom Vorstand des Vereins nahm sie das Ergebnis der Arbeiten in Augenschein und war sichtlich begeistert, wie frisch der Pavillon wieder aussieht – obwohl die Farben entsprechend der Denkmalschutzanforderungen die gleichen geblieben sind. Der hölzerne Pavillon ist nach wie vor in Grün und Weiß gehalten.

Gartenamtschef Markus Brunsing nutzte die Gelegenheit, zum Saisonauftakt die in diesem Jahr geplante Bepflanzung vorzustellen. Die Freunde des Dahliengartens sind stets für den Sommerflor der Anlage verantwortlich. Seit dieser Woche sind die in der kommenden Saison vorgesehenen 64 Dahliensorten auf der Internetseite des Vereins zu sehen, zum Wochenende hin soll auch das Plakat in der Vitrine ausgetauscht werden. Der Verein sucht auch wieder Paten für die Beete.

Im Dahliengarten in Baden-Baden blühen jetzt auch Narzissen

Bis die Dahlien blühen, dauert es allerdings noch eine ganze Weile: In der Anlage können Interessierte nun erst einmal die Frühjahrsbepflanzung bewundern. Diese wird von der Stadt übernommen. In diesem Jahr hat sich Brunsing eine Neuerung einfallen lassen: Statt wie in den Vorjahren ausschließlich Tulpen zu präsentieren, wurden diesmal zudem 18 unterschiedliche Narzissensorten in einem Teil der Beete gepflanzt. Darunter befinden sich ungewöhnliche Exemplare wie zweifarbige und gefüllte Narzissen oder auch sogenannte Dichter-Narzissen.

Die Neuerung sorgt auch dafür, dass in der Anlage länger etwas geboten ist: „Die ersten frühen Narzissen blühen schon“, berichtete Brunsing. Die insgesamt 3.600 gepflanzten Zwiebeln werden in den kommenden drei Wochen nach und nach aufblühen. Ab Mitte April werden dann noch rund 6.800 Tulpen in 46 Sorten die Vielfalt dieser Blume zeigen.

Spaziergänger können sich übrigens nicht nur an den Tulpen und Narzissen freuen: Als Rahmen für die Beete haben die städtischen Gärtnerinnen und Gärtner in den vergangenen Tagen auch fast 10.000 Hornveilchen, Vergissmeinnicht und Belli gepflanzt. Für frühlingshafte Farbakzente und schöne Fotomotive vor dem frisch gestrichenen Pavillon ist dank der Frühblüher also schon jetzt gesorgt.