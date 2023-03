Bénazetsaal im Kurhaus Baden-Baden wird für drei Tage zum Jazz-Club

„Guten Abend, liebe Jazzfreunde“: Mit diesen Worten begrüßte Joachim-Ernst Berendt die Hörerinnen und Hörer in seinen Radiosendungen. Der Mann, der am 4. Februar 2000 im Alter von 77 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls starb, leitete von 1950 bis 1987 die Jazzredaktion des damaligen Südwestfunks (SWF), heute SWR. In dieser Zeit war er die Stimme, die erklärte, was Jazz ist. Zahlreiche Jazz-Größen wie Miles Davis oder John Coltrane gastierten damals im TV-Studio in Baden-Baden. Im Jahr 1966 hatte das von ihm initiierte erste SWR NewJazz Meeting Premiere – als „Free Jazz Meeting Baden-Baden“.

Der Jazz-Papst: Schon als Schüler des Markgraf-Ludwig-Gymnasiums bewunderte Marc Marshall den Jazz-Papst – so wurde Berendt auch genannt. Nach dem Abi hat der Sänger und Entertainer, Sohn der jüngst gestorbenen Schlager-Legende Tony Marshall, Jazz in Los Angeles studiert. Marshall ist in der Künstlerszene sehr gut vernetzt. Nachdem er in den 90er Jahren den Musikalischen Sommer in seiner Heimatstadt gemacht hatte, entwickelte er schließlich die Idee zu einem Jazz-Festival. So entstand Mr. M’s Jazzclub.

Premiere im Jahr 2008: Mit den New York Voices brachte Marshall beim ersten Mr. M’s Jazzclub damals unter anderem eines der weltbesten Jazz-Vocal-Ensembles nach Baden-Baden. Die Publikumsresonanz war sehr bescheiden. Mittlerweile ist das Festival längst im Veranstaltungskalender der Bäderstadt etabliert. Auch im Festspielhaus gastieren immer wieder Jazz-Stars. kam