Berliner Philharmoniker testen „VeloStage“ in Baden-Baden

Bei den Osterfestspielen in Baden-Baden haben die Berliner Philharmoniker eine mobile Konzertbühne dabei. Die „VeloStage“ auf zwei Rädern wird in der Bäderstadt erstmals außerhalb des Orchestersitzes in Berlin getestet.

Freunde klassischer Musik müssen nicht unbedingt ins Festspielhaus gehen, um Berliner Philharmoniker in Baden-Baden zu erleben. Deutschlands berühmtestes Orchester hat zu den Osterfestspielen eine mobile Bühne mitgebracht.

Die „VeloStage“ basiert auf einem Fahrrad. In Baden-Baden wird die ausklappbare Spielstätte erstmals außerhalb des Orchestersitzes in Berlin getestet.

Das ungewöhnliche Gefährt sieht zusammengeklappt wie ein großes Lastenrad aus. Mit ihm sind kammermusikalische Exkursionen möglich. Somit können Musikerinnen und Musiker des weltweit renommierten Orchesters Orte bespielen, an denen sonst nicht so einfach ein Konzert möglich wäre.

Mobile Bühne ist Bestandteil des Bildungsprogramms des Orchesters

Die „VeloStage“ ist ein Bestandteil des Bildungsprogramms der Berliner Philharmoniker. Dahinter steht die Idee, Musik zu möglichst vielen Menschen zu bringen.

Innerhalb von rund 15 Minuten ist die rund 130 Kilo schwere Fahrradbühne spielbereit. Dann werden die hölzernen Seitenwände der Transportbox ausgeklappt.

Um unter anderem die Stabilität zu gewährleisten, sind einige Handgriffe etwa für Verankerungen erforderlich. „Es ist ein ausgeklügeltes System, aber nicht kompliziert“, erklärt Katja Frei. Sie ist Leiterin Education & Outreach. Das ist das Bildungsprogramm der Berliner Philharmoniker.

Dank Solarpanel und Akku sind Leuchten und Mikros sowie Lautsprecher der mobilen Spielstätte unabhängig vom Stromnetz. „Wir sind flexibel, mobil und umweltverträglich“, betont Frei.

Viele Einsätze für mobile Bühne in der Bäderstadt

Beim Baden-Baden-Gastspiel des Orchesters während der Osterfestspiele kommt die „VeloStage“ mehrfach zum Einsatz. Zum Beispiel an diesem Samstag, 1. April, vor dem Kurhaus zur Eröffnung der Festivallounge im Kurhaus-Restaurant Hectors.

Bei schlechtem Wetter wird die mobile Bühne im Foyer stehen. Beim verkaufsoffenen Sonntag sind um 14 und 15 Uhr Einsätze in der Fußgängerzone und im Kurgarten vorgesehen. Bei schlechtem Wetter wird die „VeloStage“ in der Wagener-Galerie ausgeklappt.

Weitere Termine sind am Montag in der Theodor-Heuss-Schule und am Dienstag bei der Lebenshilfe in Sinzheim. Auch beim Projekt „Zukunft(s)Kultur“ während der Osterfestspiele spielt die „VeloStage“ eine Rolle.

Es ist schon ein Ereignis, wenn die Bühne ausgeklappt wird. Katja Frei, Leiterin Bildungsprogramm Berliner Philharmoniker

„Es ist schon ein Ereignis, wenn die Bühne ausgeklappt wird“, berichtet Frei. Beim Fototermin für diese Redaktion stand die Bühne am Freitag im Kassenraum des Festspielhauses, dem ehemaligen Fahrkartenschalter des einstigen Stadtbahnhofs. Für Kulturfreunde, die zum Ticketkauf kamen, war sie der Hingucker.

Bislang sind die Berliner Philharmoniker offensichtlich das einzige Orchester mit einer solchen Bühne. „Ich hoffe, dass das noch viele kopieren“, sagt Frei.

Sponsor finanzierte die „VeloStage“

Vielleicht wäre eine solche Bühne auch was für die Baden-Badener Philharmonie.

Den Berliner Philharmonikern finanzierte die Deutsche Bank als Sponsor die mobile Bühne im vergangenen Jahr. Anlass war der 20. Geburtstag des Bildungsprogramms des Orchesters.

Die Hintergrundteile, die sogenannten Backdrops, können ausgewechselt werden. Unter anderem werben die Berliner Philharmoniker dann mit einem QR-Code auf dem Hintergrund um Spenden für die UNO-Flüchtlingshilfe.

Berliner Philharmoniker sind auch Botschafter der UNO-Flüchtlingshilfe

Die Musikerinnen und Musiker und ihr Dirigent Kirill Petrenko sind seit dem vergangenen Jahr Botschafter für die UNO-Flüchtlingshilfe.

Der Erfinder der „VeloStage“ weilt dieser Tage übrigens auch in Baden-Baden. Man ahnt es: Er muss Musiker und begeisterter Radfahrer sein. Das trifft tatsächlich zu. Jonas Skielboe ist ein dänischer Gitarrist, der in Berlin lebt.

Quartett spielte zur Inbetriebnahme

Bei einem Einsatz standen schon bis zu 16 Sängerinnen eines Chors auf der mobilen Bühne. In Betrieb genommen wurde sie Ende Mai des vergangenen Jahres in der Bundeshauptstadt von einem Quartett.

Auf der Bühne spielten Albrecht Meyer, Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker, und drei Studentinnen der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin ein Rondo von Wolfgang Amadeus Mozart.

Nach dem Baden-Badener Gastspiel der Berliner Philharmoniker kehrt auch die „VeloStage“ zurück nach Berlin. Allerdings gibt es neben Projekten in Berlin bereits Überlegungen für weitere Einsätze bei Festivals in Salzburg und Luzern, berichtet Frei.

Mobile Bühne wirbt für klassische Musik

Viele Menschen hätten kaum oder gar keinen Kontakt zu klassischer Musik.

„Das macht den Reiz von Vermittlung aus“, sagt die Leiterin des Bildungsprogramms des weltberühmten Orchesters. Die mobile Konzertbühne ist dafür ein wichtiger Baustein.