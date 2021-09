Berühmte Villa Eiermann in Baden-Baden hat neue Eigentümer

Die Villa Eiermann in Baden-Baden ist eine Ikone der Moderne. Ein Tierarzt und ein Apotheker haben das Wohnhaus des legendären Karlsruher Architektur-Professors Egon Eiermann gekauft und restauriert. Ein BNN-Reporter durfte die Villa besuchen.

Der neue Hausherr muss nicht lange überlegen, wenn er nach den Qualitäten seiner Villa gefragt wird. „Es ist das Gefühl, nach Hause zu kommen“, sagt Heiner Oppermann. „Man wohnt drinnen und ist doch immer draußen.“ Damit spielt der Tierarzt auf die großen Fenster an, mit denen sich das Gebäude im Krippenhof zum Garten und zum Oostal öffnet.

Gemeinsam mit Thomas Nitschke hat er im vergangenen Jahr eine der berühmtesten Villen in Baden-Baden und eine Ikone der Nachkriegsmoderne erworben. Es ist die Villa Eiermann, die der Karlsruher Architektur-Professor Egon Eiermann 1959 bis 1962 für sich und seine Familie gebaut hat. Dieses Haus ist kein normales Denkmal, von denen es in Baden-Baden hunderte gibt, sondern ein „Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“, wie es in Paragraf 12 des baden-württembergischen Denkmalschutzgesetzes beschrieben wird.