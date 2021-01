Speichelprobe am Fenster

Besuche in Seniorenheimen: In Baden-Baden-Lichtental wird kostenlos getestet

Weil ältere Menschen in besonderer Weise durch eine Corona-Infektion gefährdet sind, gibt es auch am Seniorenheim Schafberg des Klinikums Mittelbaden strikte Vorschriften für Besucher. Die Bewohner sollen bereits in den nächsten Tagen durch ein mobiles Team geimpft werden.