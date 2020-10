Strenge Hygienevorschriften, ständige Kontrollen und eine gute Lüftungstechnik: Die Geschäftsführung des Thermalbads verweist auf ihr Konzept und hält die Kritik an angeblichen Missständen für einen Fake.

Überwiegend französische Gäste, die sich im Bad, in der Sauna und im Kältebecken der Caracalla Therme Baden-Baden drängen - alle angeblich ohne Mundschutz und sich in den Armen liegend. Dazu eine Kassen-Mitarbeiterin und weitere Angestellte, die angeblich mit Covid-19 infiziert sind.

„Als wir in diesem Bad waren, erfuhren und sahen wir Unglaubliches“, äußert ein Besucher der Therme in einem Schreiben an die BNN massive Kritik.