Der Betrieb in den Baden-Badener Restaurants läuft eher verhalten an

Kurt Wegmann ist extra aus Ötigheim nach Baden-Baden gekommen. Unter den großen Schirmen des Eiscafés Capri genießt er es, endlich wieder einen Kaffee in einem Restaurant zu trinken. Darauf hat der Rentner sich schon lange gefreut.

Der Regen und die nicht gerade frühlingshaften Temperaturen haben ihn davon nicht abgehalten. „Egal, welches Wetter ist, ich muss jetzt einfach mal raus“, betont Wegmann.

Er habe sich während des Lockdowns regelrecht eingesperrt gefühlt. Deshalb sei es für ihn keine Frage gewesen, am Tag eins der Gastronomie-Öffnung in die Bäderstadt zu fahren, um dort ein klein wenig der wiedergewonnenen Freiheiten zu spüren. Das ist dem Senior umso wichtiger, zumal er am Tag zuvor in Karlsruhe erlebt hat, dass dort Restaurants und Kneipen noch geschlossen sind.