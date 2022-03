Betrüger rufen Kunden der Stadtwerke Baden-Baden an

Unbekannte Täter rufen derzeit Kunden der Stadtwerke Baden-Baden an, um an Daten wie ihre Rechnung zu kommen. Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke bitten um Vorsicht, denn die Motivation der Anrufer ist noch unklar.

Kunden der Stadtwerke Baden-Baden werden aktuell durch Anrufe einer vermeintlichen Solarfirma aus München belästigt, die vorgibt, deutschlandweit tätig zu sein. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, drängten die unbekannten Anrufer Kunden zu Vor-Ort Terminen, um über die Installation einer Solaranlage zu sprechen.

Die Anrufer kommunizierten über unterschiedliche Telefonnummern mit Münchner Vorwahl und meldeten sich in gebrochenem Deutsch. Die Telefonnummern könnten nicht zurückverfolgt werden. Die Anrufer fragen zuerst nach dem Alter des Kunden und möchten vorab die Stadtwerkerechnung des Kunden einsehen, heißt es in der Pressemitteilung.

Motiv der Anrufer ist noch unklar

„Ziel der Anrufer könnte sein, die Daten des Kunden zu erfahren, um in dessen Namen den Vertrag mit den Stadtwerken zu kündigen. Ein weiteres mögliches Ziel der Anrufer ist es, eine angebliche PV-Anlage mit kürzeren Lieferzeiten zu verkaufen. Daraufhin wird ein Vorschuss verlangt, eine Lieferung erfolgt dann allerdings nicht.“, informieren die Stadtwerke.

„Darüber hinaus könnten mögliche Einbrecher beim vereinbarten Vor-Ort-Termin das gesamte Haus in Ruhe inspizieren, um später einzubrechen. Eventuell wird auch behauptet, im Namen der Stadtwerke zu handeln“, so die Stadtwerke weiter. Die Stadtwerke Baden-Baden weisen ausdrücklich darauf hin, dass solche Anrufe nicht mit ihnen in Verbindung stehen und es sich hierbei um Betrüger handele. Die Polizei sei bereits informiert.

Fragen Sie nach, wer Sie konkret anruft.

Notieren Sie sich immer Name, Rufnummer und Unternehmen.

Fragen Sie, ob Sie zurückrufen können, denn unseriöse Anbieter wünschen das in der Regel nicht.

Fragen Sie zudem nach, ob die Anrufer Ihre Kunden- und Zählernummer wissen. Nennen Sie diese auf keinen Fall selbst“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Stadtwerke rufen ausschließlich mit der Nummernfolge (0 72 21) 2 77 und einer darauffolgenden Durchwahlnummer an.

Service Betroffene können sich bei Zweifeln jederzeit telefonisch unter der (0 72 21) 27 77 72 an die Stadtwerke wenden.