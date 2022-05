Betrunken hinterm Steuer: Mann wehrt sich in Baden-Baden gegen Kontrolle

Keiner Schuld schien sich ein 43-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen in Baden-Baden gewesen zu sein. Er verweigerte einen freiwilligen Alkoholtest und ging danach auf die Beamten los.

Ein störrischer und mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat sich am Samstagmorgen in Baden-Baden gegen eine Kontrolle gewehrt. Nach Angaben der Polizei behaupteten Zeugen gegen 5.30 Uhr, dass der 43-Jährige unter Alkoholeinfluss am Steuer sitze.

Die Beamten kontrollierten ihn vor einer Bar in der Kaiserallee. Einen Alkoholtest lehnte der Mann ab und teilte zusätzlich mit, sich den polizeilichen Maßnahmen nicht unterwerfen zu wollen.

Daraufhin wurde er handgreiflich, sodass die Beamten ihn mit Handschellen fixieren mussten, wobei sich beide leicht verletzten. Unter Zwang wurde anschließend eine Blutprobe im Krankenhaus durchgeführt.