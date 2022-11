Betrunkene 70-Jährige fährt nach Unfall in Baden-Baden davon

In betrunkenem Zustand hat eine Autofahrerin am Mittwochabend in Baden-Baden einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, prallte die 70-Jährige beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Steinbacher Straße gegen ein abgestelltes Auto.

Zunächst stieg die Frau zwar aus ihrem Wagen und schaute sich den Schaden an. Anschließend fuhr sie aber einfach davon, ohne die Polizei zu verständigen. Das übernahmen dafür Zeuginnen, die den Unfall beobachtet hatten.

Später traf die Polizei die 70-Jährige bei sich zu Hause an. Der Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von knapp einem Promille. Anschließend musste die Frau ihren Führerschein abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.