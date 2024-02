Betrunkene Person in Baden-Baden auf Gleisen unterwegs

Ein alkoholisierter Mann hat sich am Samstagabend nördlich der Haltestelle Haueneberstein in Baden-Baden auf den Gleisen befunden. Ihn erwartet eine Anzeige.

Eine alkoholisierte Person hat sich am Samstagabend nördlich des Haltepunktes Haueneberstein in Baden-Baden in den Gleisen der Rheintalbahn befunden.

Der Mann konnte durch einen Triebfahrzeugführer eines Regionalzuges, der mit stark verringerter Geschwindigkeit unterwegs war, aus dem Gleisbereich geholt und anschließend der Bundespolizei übergeben werden, teilte die Polizei mit.

Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille

Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der 41-Jährige erhält eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.