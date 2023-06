Betrunkener 28-Jähriger verletzt sich bei Streit in Baden-Baden

Mehrere alkoholisierte Männer sind am Mittwochabend in Baden-Baden in einen Konflikt geraten. Ein 28-Jähriger verletzte sich nach verbalen Streitigkeiten selbstverschuldet.

Mehrere alkoholisierte Männer sind am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr in einem Innenhof in der Römerstraße in Baden-Baden in einen Konflikt geraten.

Ein 28-Jähriger verletzte sich nach verbalen Streitigkeiten selbstverschuldet, teilte die Polizei mit. Der stark alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

Während der ärztlichen Behandlung zeigte er sich weiterhin aggressiv. Aufgrund seines Verhaltens verbrachte der Mann zudem eine Nacht in Polizeigewahrsam.