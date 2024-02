Betrunkener beleidigt Polizisten in Baden-Baden-Oos

Ein Mann hat am Dienstagabend, nachdem er einen Platzverweis erhalten hatte, in Baden-Baden-Oos Polizisten beleidigt und sich ihren Anweisungen widersetzt. Sie nahmen ihn fest.

Polizisten hat ein Mann am Dienstagabend in einem Narrendorf bei der Ooser Bahnhofsstraße in Baden-Baden-Oos beleidigt. Die Polizei teilte mit, dass der 32-Jährige zuvor wegen Streitigkeiten gegen 18.30 Uhr ein Platzverweis erhalten hatte, den er allerdings nicht befolgte.

Nachdem die Beamten den Mann erneut auf den Platzverweis hingewiesen hatten, beleidigte er einen Polizisten und weigerte sich weiterhin, den Anweisungen Folge zu leisten. Deshalb nahmen ihn die Polizisten fest.

Der Mann hatte 2,4 Promille im Blut

Ein durchgeführter Atemalkoholtest auf dem Polizeirevier ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille. Er beleidigte die Beamten auch auf dem Revier fortlaufend.