Betrunkener Fahrer verursacht in Baden-Baden Unfall mit 25.000 Euro Schaden

Ein Mann hat mit rund 1,3 Promille am Donnerstagabend in Baden-Baden ein geparktes Auto gerammt.

Ein 49-jähriger Fahrer hat am Donnerstagabend ein geparktes Auto in Baden-Baden gerammt. Wie die Polizei mitteilte, war der Verantwortliche mit rund 1,3 Promille alkoholisiert.

Der Mann prallte gegen 19.40 Uhr mit seiner hinteren Autoseite gegen ein Auto, welches in der Moltkestraße kurz vor dem Reutweg am Straßenrand abgestellt war. Der Unfall verursachte einen Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Der Autofahrer muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.