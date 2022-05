Betrunkener randaliert mit drei Promille vor Klinik in Baden-Baden

Ein stark alkoholisierter 48-Jähriger hat am Dienstagvormittag mit seinem Verhalten an einer Klinik in der Rotenbachtalstraße in Baden-Baden die Polizei auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Polizei war der Mann bereits um 9.30 Uhr vor Ort und störte, sturzbetrunken, den Betrieb der Klinik.

Gegenüber den Einsatzkräften verhielt der Mann sich ausgesprochen aggressiv, weswegen diese ihn mit Handschellen fixierten. Der 48-Jährige ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und trat nach einem Beamten, worauf dessen Kollegen ihn zu Boden warfen und anschließend auf das örtliche Revier mitnahmen.

Auf der Fahrt und auf der Dienststelle leistete er weiter massiven Widerstand. Bei einer Probe kam heraus, dass er mit annähernd drei Promille unterwegs war. Eine Richterin ordnete an, den Betrunkenen vorläufig in einer Gewahrsamszelle unterzubringen