Betrunkener widersetzt sich Polizei in Baden-Baden

Nach der Flucht aus einem Bus leistete ein 33-jähriger Mann in Baden-Baden Widerstand gegen die Beamten. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,9 Promille an.

Ein 33-Jähriger ist bei einer Fahrscheinkontrolle am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in einem Linienbus in Baden-Baden geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann keinen gültigen Fahrschein vorzeigen und ging den Fahrscheinprüfer an.

Nach kurzer Verfolgung durch einen Zeugen konnte die Polizei den Mann in der Du-Russel-Straße feststellen. Der 33-Jährige widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, sodass die Polizei ihn festnahm und zur Dienststelle brachte. Bei dem Einsatz verletzte sich niemand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Die Beamten brachten den Mann zum Ausnüchtern in eine Gewahrsamseinrichtung. Der Betrunkene muss die behördliche Unterbringung bezahlen und bekommt ein Strafverfahren.