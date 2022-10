Schulzeit in Karlsruhe

Baden-Badenerin Bettine Langehein wird neues Mitglied der „Unter uns“-Familie bei RTL

In der RTL-Dauerserie „Unter uns“ stehen jetzt zwei Schauspielerinnen aus Baden-Baden vor der Kamera. In der Folge 6.966 hat Bettine Langehein an diesem Mittwoch ihren ersten Auftritt. Bereits seit Folge 55 ist Isabell Hertel dabei.