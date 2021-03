Bewohner ertappen Einbrecher in der „Uhlandstraße“ in Baden-Baden

Ein unbekannter Einbrecher wurde in der Nacht zum Donnerstag von den Anwohnern eines Hauses in Baden-Baden bemerkt und in die Flucht geschlagen.

Anwohner eines Hauses in der „Uhlandstraße“ in Baden-Baden haben in der Nacht auf Donnerstag einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Laut Angaben der Polizei bemerkten die Bewohner den ungebetenen Besucher gegen 3 Uhr durch das Klirren einer Glasscheibe.

Als der Mann des Hauses das Licht einschaltete, flüchtete der Unbekannte. Laut Beschreibung soll es sich dabei um einen etwa 170 oder 180 Zentimeter großen Mann mit schwarzem Kapuzenpullover und dunkler Hose gehandelt haben. Er soll zu Fuß in Richtung Fürstenbergallee geflüchtet sein.

Ermittlungserkenntnissen zu Folge nahm der Täter bei seinem Einbruch nichts mit. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos ermitteln nun wegen Diebstahls und nehmen unter der Telefonnummer: (0 72 21) 6 25 05 Zeugenhinweise entgegen.