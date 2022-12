28.000 Besucher: Trotz aller Einschränkungen und mehrfach wechselnden Vorschriften durch Corona kamen rund 28.000 Menschen zu den insgesamt 400 Veranstaltungen des Theaters Baden-Baden in der Spielzeit 2021/22. Publikumsliebling war das Weihnachtsmärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“, gefolgt von der schwarzen Tragikomödie „Harold und Maude“ und Dostojewskijs „Verbrechen und Strafe“. Der harte Kern an Besuchern habe in der Zeit der Krise die Stange gehalten. Andere habe man dauerhaft zurückgewinnen können, so Nicola May. „Diese Tendenz gilt es nun weiter auszubauen und zu stabilisieren“, notierte die Intendantin in ihrem Jahresbericht, den OB Dietmar Späth (parteilos) und der Hauptausschuss wertschätzend zur Kenntnis nahmen.

Unterstützt durch Hilfen: Kurzarbeitergeld sowie November- und Dezemberhilfen hatten dazu beigetragen, finanziell über die Runden zu kommen. Das Theater, so May, habe die Krise als Chance begriffen: neue Aufführungsformate entwickelt, die Gründung eines Beirats angestoßen und eine Kooperation mit dem Festspielhaus geknüpft. „Wir schauen positiv in die Zukunft, auch wenn die Welt düster und furchteinflößend ist.“