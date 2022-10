Zum Welthospiztag

84 Hospizmitarbeiter betreuen jährlich über hundert sterbende Menschen in Baden-Baden

In Würde sterben: in Baden-Baden begleiten 84 Hospizmitarbeiter schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Weg. Der Großteil von ihnen arbeitet ehrenamtlich. Was die Hospizarbeit ausmacht.