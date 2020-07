Bleibt der „Europäische Hof” in Baden-Baden eine Bauruine?

Ein Teil der Trinkhalle ist eingerüstet. Mit Gerüst zeigt sich seit Monaten der Turm der Stiftskirche in der Altstadt von Baden-Baden. Die Fieserbrücke, Verbindungsstück für die Flaniermeile von der Altstadt ins neue Kurviertel, ist ebenfalls eine Baustelle. Gegenüber dem Kurhaus der weltberühmten Bäderstadt müssen sich Einheimische und Gäste sogar mit einer gewaltigen Gerüstfassade auf einer Länge von etwa 100 Meter abfinden. Die wird vermutlich noch länger erhalten bleiben, denn nach wie vor ist kein neuer Geldgeber bekannt, der die begonnenen Arbeiten am geplanten Luxushotel Europäischer Hof fortführt.

Baukosten trieben Investor in die Insolvenz

Im vergangenen September dachte nicht nur an der Oos noch niemand an Corona und die Folgen. Doch die Nachricht, dass dem Investor beim Ausbau des geplanten Luxushotels das Geld ausgegangen ist, trieb seinerzeit vielen, die in Baden-Baden vom Geschäft mit den Touristen aus aller Welt leben, bereits tiefe Sorgenfalten ins Gesicht. Die Baukosten für das ambitionierte Vorhaben, so hieß es damals, seien gewaltig gestiegen. Der Investor musste die Notbremse ziehen: Insolvenzverfahren.

Seither bestehen in Baden-Baden Befürchtungen, dass der „Europ” an der Kaiserallee im Herzen der City einer Dauerbaustelle werden könnte. Ganz von der Hand zu weisen sind sie nicht. Inzwischen sind bereits zehn Monate vergangen. Ein Baufortschritt ist nicht zu erkennen. Verhandelt wird hinter den Kulissen.