Seit Ende 2018 setzt die Verkehrspolizei Baden-Baden ein Abstandsmessgerät ein, das sich laut Peter Westermann sehr bewährt hat. „Wir können mit diesem Überwachungsgerät effektiv Abstandsverstöße feststellen. Auch sie gehören mit zu den häufigsten Unfallursachen“, betont der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden. Aktuell sei das Gerät („wir besitzen nur eines“) nur auf der Autobahn im Einsatz.

„Hier ist jeder vierte Unfall auf zu geringen Abstand zurückzuführen“, berichtet Westermann von mehr als 10.000 registrierten Verstößen im Jahr 2020 in den beiden Messbereichen Bühl und Lahr. „Das ist die höchste Anzahl in ganz Baden-Württemberg und bedeutet eine Steigerung um sage und schreibe 3.000 Fälle gegenüber 2019.“ Bei fünf Prozent der Fahrer war der Abstand laut Westermann so gering, dass ein Fahrverbot ausgesprochen werden musste. rjk