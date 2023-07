Dieser Postbote ist in Baden-Baden besonders beliebt

Entgegen der familiären Tradition entscheidet sich Sven Samland nach dem Studium für den Gang zur Post. Inzwischen ist der Bote mit dem sonnigen Gemüt in der Kurstadt sehr beliebt.

Die Frage, welcher der anwesenden Herren im Café der Gesprächspartner sein könnte, erübrigt sich bei Sven Samland. „Blonder Engel“ wird der Paketzusteller von seinen männlichen und weiblichen Kunden genannt. Und da saß nur einer mit langem, wehendem blonden Haar und strahlendem Lächeln.

Zwei seiner Brüder sind bei der Polizei – und auch der Vater ist Polizist. Also absolvierte Sven ein Studium für den gehobenen Verwaltungsdienst.

Doch der Diplom-Verwaltungswirt war nie seins, das lange Sitzen auf einem Bürostuhl schon zweimal nicht. Also marschierte er mit dem Studienabschluss in der Tasche zum Arbeitsamt und erfuhr dort, dass bei der Post eine Stelle frei sei – was gar nicht stimmte.

Sven Samland geht direkt nach dem Studium zur Post

Doch dem obersten Chef war dieser völlig ungezwungene junge Mann so sympathisch, der so gar keinen Lebensplan hatte, dass er Sven Samland direkt eine Stelle zur Probe anbot. Bereits drei Wochen später hatte er die Festanstellung in der Tasche.

Seit November 1996 fuhr er in Pforzheim Pakete aus, bis er vor vier Jahren nach Baden-Baden wechselte. Hier versorgt der Mann, der sein Abitur nur aus Liebe zur Schule und seinen Kommilitonen ablegte, mit denen er sich heute noch trifft, Kunden im Innenstadtbereich.

Ein Stück Lichtentalerstraße, Stefanienstraße und ein großes Viertel rund ums Paradies. Sven Samland findet seine Ausgangslage großartig: „Ich bringe den Menschen etwas, worauf sie warten, ein Paket, an dem sie Freude haben“. Wenn dann noch ein freundlicher Gruß ausgetauscht wird, sind doch beide Seiten glücklich, meint er mit seinem strahlenden Lächeln.

Samland ist täglich 13 Kilometer auf den Beinen

Samland läuft täglich 13 Kilometer und steigt unzählige Treppen, in den 27 Jahren hatte er im Unterschied zu vielen seiner Kollegen noch nie Schulter- oder Knieprobleme. Der Dienst ersetzt ihm zudem das Fitnessstudio, meint er.

Doch ihm ist bewusst, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Gerade während der Corona-Pandemie sei es eine kaum zu schaffende Herausforderung gewesen, trotz Kontaktverbots und etlichen weiteren Erschwernissen dennoch alle Pakete zuzustellen. Auch nach der Pandemie blieben der Zeitdruck und das fortlaufende Gefühl, ständig unter Beobachtung zu stehen, so Samland.

Er ist einmalig in Deutschland. Kundin

über Sven Samland

Doch gleich darauf gewinnt sein heiteres Gemüt wieder die Oberhand. Er kennt alle seine Kunden persönlich, oft auch individuelle Familiengeschichten, und er weiß oftmals schon, wem er gerade ein Geburtstagspäckchen bringt. Seine Kunden schwärmen entsprechend. „Er ist einmalig in Deutschland“, attestiert ihm eine Dame und winkt.

Kundschaft spendiert immer wieder Süßes, Sekt und Kuchen

Während der heißen Tage wird ihm oft etwas zu trinken angeboten, viele wissen auch um seine Vorliebe für frisches Obst. Da steht dann schon mal ein gefüllter Teller neben der Tür mit dem Hinweis „Für Sven“.

Er bekommt Süßes, Sekt, Kuchen, sogar Parfum, hin und wieder auch Trinkgeld. Und er wird umarmt, nicht nur von älteren Menschen, Frauen wie Männer freuen sich einfach, wenn der sonnige Bursche mit seinem sympathischen Wesen vor der Tür steht.

Ich wurde von meiner Mutter so erzogen, zu jedem freundlich zu sein. Sven Samland

Paketzusteller in Baden-Baden

„Ich wurde von meiner Mutter so erzogen, zu jedem freundlich zu sein, da mache ich keine Unterschiede nach Hautfarbe oder sozialem Status“, sagt er mit Überzeugung. Musik, von Heavy Metal bis Reggae, Sport mit einem besonderen Faible für den SC Freiburg und seine Liebe zur Natur lassen ihn regenerieren.Der blonde Engel liebt privat mit seiner Frau Diana die Ruhe, ist alles andere als handyaffin und meidet soziale Medien.