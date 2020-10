Über den Wolken: Gleitschirm-Tandemflug im Selbstversuch

400 Meter gibt es nur eine Richtung: abwärts. Ich stehe am Rand des Merkurs und blicke in die Tiefe. „Will ich das wirklich?“, schießt es mir durch den Kopf. Will ich mich vom Berg stürzen? Gehalten nur von einem Stück Stoff und ein paar Leinen? Es soll ja noch andere sehr schöne Hobbys geben, mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Doch genau deshalb bin ich dort oben.

Ich treffe mich mit Fluglehrer Marc Kadalla und seiner Freundin Susanne Herold. Beide sind seit Jahren begeisterte Gleitschirmflieger und gehören zum Verein der Schwarzwaldgeier. Bevor ich allerdings irgendetwas mache, will ich alles genau wissen. Wie läuft so ein Flug ab? Wo lauern die Gefahren? Außerdem muss ich dringend erfahren, in wessen Hände ich mein Schicksal da lege.