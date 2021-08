Eine Ballonfahrt, ein Weinpaket – die BNN verlosen wieder attraktive Preise. Wer die Antwort auf die fünfte Frage des Sommerrätsels weiß, kann einen Ausflug in luftige Höhe oder einen Sachpreis gewinnen.

Schon mal die Rheinebene aus der Vogelperspektive erlebt? Und dies fast lautlos dahinschwebend wie die gefiederten Gesellen? Ein Teilnehmer des BNN-Sommerrätsels wird in diesen ungewöhnlichen Genuss kommen.

Die BNN verlosen in der fünften Runde des Sommerrätsels als Hauptpreis eine Ballonfahrt. Für ein bis zwei Stunden begibt sich die Gewinnerin oder der Gewinner in luftige Höhe – und sieht die Landschaft der Region von oben.

Los geht es im Umkreis von Baden-Baden, Karlsruhe, Rastatt oder Achern. Wo Gäste von Ballooning 2000 Baden-Baden jeweils in den Korb steigen, hängt von der Windrichtung ab. Ein Geländewagen bringt sie nach einer kleinen Einweisung zum Startplatz.

Erster Preis in der fünften Sommerrätsel-Runde: Ballonfahrt

Dort beginnt dann die Reise, sobald der Pilot den Brenner entzündet und der Ballon sich mit heißer Luft gefüllt hat. Der Wind bestimmt die Route.

An klaren Tagen entdecken die Passagiere Straßburg am Horizont, Schwarzwald und Vogesen sind zum Greifen nah. Wieder am Boden gibt es ein Picknick-Buffet, und anschließend eine Ballontaufe mit Champagner.

Die Fahrten finden häufig in den frühen Morgenstunden statt. Die Zeit rund um den Sonnenaufgang sei ideal, so Ballooning 2000 Baden-Baden.

Der Heißluftballon hebt allerdings nur bei gutem Wetter ab. Für das gesamte Programm veranschlagt der Veranstalter rund fünf bis sechs Stunden.

Zweiter Preis in der fünften Sommerrätsel-Runde: Drei spanische Rotweine

Eine andere Form der Reise erwartet den Gewinner des zweiten Preises. Natalie Lumpp entführt ihn mit dem Gaumen auf die iberische Halbinsel. Die Weinexpertin aus Baden-Baden hat für das BNN-Sommerrätsel ein Weinpaket zusammengestellt.

Sie griff dabei zu drei edlen Tropfen des spanischen Weinguts Finca Anfora. Genauer: zu Bio-Rotweinen der Serie „Butcher“. Diese Cuvées spanischer und anderer Rebsorten passen gut zu Fleischgerichten, harmonieren aber auch mit Pasta und Gemüse.

Dritter Preis in der fünften Sommerrätsel-Runde: Gutschein für Lesershop

Der dritte Preis der dieswöchigen Rätselrunde lädt zum Schmökern und Spielen ein. Wir verlosen einen Gutschein über 30 Euro für den Lesershop der Badischen Neuesten Nachrichten (außer „Kunstshop“).

Wer ihn gewinnt, kann sich aus dem umfangreichen Sortiment Bücher oder Gesellschaftsspiele aussuchen. Die Glücksfee wird nach dem Einsendeschluss am Donnerstag, 2. September, drei weitere Namen aus dem Lostopf mit den richtigen Antworten ziehen. Denn zu gewinnen gibt es außerdem drei Picknickdecken.

Das Sommerrätsel besteht aus sechs Runden. Bis zum 6. September stellen wir jeden Montag eine Frage zum Thema „Kleider machen Leute“ und verlosen jedes Mal attraktive Preise.

