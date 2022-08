Was hat es mit dem Pilzgeflecht auf sich? Welche Rolle übernimmt das Myzel im Wald? Wer uns die richtige Antwort auf die vierte Frage beim BNN-Sommerrätsel zukommen lässt, kann attraktive Preise gewinnen.

Die Eindrücke sind unvergesslich. Wer schon einmal mit einem Heißluftballon über Orte oder Landschaften geschwebt ist, erinnert sich immer daran. Denn die Welt aus der Vogelperspektive zu betrachten und dabei einen völlig freien Rundumblick zu haben, ist etwas ganz Besonderes.

In den Genuss dieses Erlebnisses können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des BNN-Sommerrätsels zum Thema „Geheimnisvolle Schätze“ kommen.

In der vierten Runde verlosen wir als Hauptpreis eine Ballonfahrt. Die Gewinnerin oder der Gewinner kann mit Ballooning 2000 Baden-Baden zu einem Ausflug in luftiger Höhe aufbrechen und so die Region von oben sehen.

Der Hauptpreis: eine Ballonfahrt

Der Heißluftballon ist über der Rheinebene unterwegs. Wo er abhebt, hängt davon ab, aus welcher Richtung und wie stark der Wind gerade bläst. Der Startpunkt kann daher sowohl im Umkreis von Baden-Baden als auch bei Karlsruhe, Rastatt oder Achern liegen.

Ein Geländewagen bringt alle Passagiere dorthin. Diese können dann beim Aufbau mithelfen. Und sobald der Pilot den Brenner entzündet und der Ballon sich mit heißer Luft gefüllt hat, geht es los.

Die Fahrt dauert ein bis zwei Stunden. An klaren Tagen reicht der Blick von Karlsruhe bis Straßburg, der Schwarzwald und die Vogesen sind zum Greifen nahe. Der Ausflug endet am Boden mit einem Picknick-Buffet.

Fahrt mit dem Bob

Auch in dieser Rätselrunde verlosen die BNN neben dem Hauptgewinn weitere attraktive Preise. Mit etwas Glück können die Einsenderinnen und Einsender der richtigen Antwort auf unsere Frage zwei Familienkarten für die Bobbahn im Freizeit- und Sportzentrum Mehliskopf an der Schwarzwaldhochstraße gewinnen. Die beiden Familienkarte berechtigen zu jeweils 15 Fahrten.

Die Bahn ist 1.300 Meter lang und hat 13 Steilkurven. Piloten und Beifahrer brettern mit dem Bob in rasantem Tempo über die stählernen Schienen – die Geschwindigkeit beträgt bis zu 40 Stundenkilometer. Beifahrer, die den Adrenalin-Kick wollen, setzen eine Virtual-Reality-Brille auf und erleben die Bobfahrt als Flug durch eine virtuelle Welt.

Tipps für Wanderungen

Den Schwarzwald wird auch die oder der dritte Glückliche ansteuern. Der Gewinn ist ein Buchpaket aus dem BNN-Lesershop, das drei Wanderführer enthält.

Zwei Bücher beschreiben Touren um den Nationalpark Schwarzwald („Rund um den Nationalpark Schwarzwald Teil I Nord“, „Rund um den Nationalpark Schwarzwald Teil II Süd“), das dritte Panoramawege für Senioren.

Viel Glück beim Raten und anschließend bei der Verlosung!

Das sind die Teilnahmebedingungen des BNN-Sommerrätsels 2022.

So können Sie teilnehmen:

https://service.bnn.de/sommerraetsel-teilnehmen