Alle betroffenen und bereits informierten Anwohner müssen am Sonntag bis acht Uhr ihre Wohnungen und den Sicherheitsbereich von 300 Meter verlassen haben. Die Polizei wird das kontrollieren. Insgesamt werden etwa 200 Beamte in Baden-Baden im Einsatz sein. Erst wenn gewährleistet ist, dass keine Menschen mehr in den Häusern sind, gibt es grünes Licht für die eigentliche Bombenentschärfung. Kommt es also zu Verzögerungen bei der Räumung der Immobilien, verzögert sich auch die Entschärfung der Blindgänger. Läuft alles nach Plan, könnte der KMBD seine Mission im Park am frühen Nachmittag abgeschlossen haben. Stadtverwaltung und Polizei wollen dann umgehend über elektronische Medien informieren, dass die Bewohner zurück in ihre Häuser können. Unter der Rufnummer (0 72 21) 931 8 67 gibt es eine aktuelle Ansage der Stadtverwaltung.