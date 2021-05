Muttertagsfrühstück in der Schule

Bombenentschärfung in Baden-Baden: Freundliche Worte und Vesper verkürzen Wartezeit

Am Sonntagmorgen mussten viele Menschen in Baden-Baden in die Schule. Denn die diente als Ausweichquartier für alle, die ihre Häuser wegen der Bombenentschärfung im Wörthböschelpark verlassen mussten. Wie haben sie die Zeit verbracht?