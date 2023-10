Bouillabaisse zieht unzählige Baden-Badener in die Wagener-Markthalle

Die legendäre Fischsuppe des Kochvereins Baden-Baden kommt wieder gut an: Schon am Freitag hatten die Helfer bei der Charity-Aktion alle Hände voll zu tun.

„Noch zwei. Und noch mal zwei.“ Im Sekundentakt ruft Maria Leuthardt vom Kochverein am Freitagmittag die Bestellungen in die Küche hinter der Fischtheke der Wagener-Markthalle. Dort stehen gleich mehrere Köche, allesamt aus unterschiedlichen Betrieben der Kurstadt.

Unter ihnen ist diesmal auch ein neues Mitglied des Kochvereins: der Chef des Restaurants Nigrum, Florian Bajraj. Gemeinsam sorgen die Helfer dafür, dass die heiß begehrte Bouillabaisse zügig serviert werden kann.

Die Fischsuppenaktion des Baden-Badener Kochvereins zieht auch in ihrem 17. Jahr wieder zahlreiche Feinschmecker an. Die Schlange an der Theke ist bereits am ersten Verkaufstag beträchtlich.

Trotzdem ist die Stimmung gut. Alles läuft reibungslos und kurz nach der Bestellung kann schon nach Herzenslust geschlemmt werden.

Die Resonanz ist gewaltig. Klaus Pfeiffer

Vorsitzender des Kochvereins

Klaus Pfeiffer, der langjährige Vorsitzender des Kochvereins, zeigt sich nach einigen Stunden schon sehr zufrieden: „Die Resonanz ist gewaltig“, zieht er eine erste Bilanz – und überlegt schon, ob für den zweiten Verkaufstag am Samstag noch einmal Fisch nachbestellt werden muss.

Die köstliche Suppe ist seit Jahren ein wunderbarer Auftakt in die heiße Phase der wohl ältesten Hilfsaktion Mittelbadens: Seit 1958 engagieren sich Leser des Badischen Tagblatts in Baden-Baden bereits für Bedürftige in der Kurstadt. Auch der gesamte Umsatz aus dem Verkauf der Suppe sowie der korrespondierenden Getränke fließt an die Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ und damit an Baden-Badener in Not.

Auch Brenners Park-Hotel beteiligt sich an der Aktion

Wie schon in den vergangenen Jahren findet der Fischsuppenverkauf im Rahmen der herbstlichen Genusstage in der Wagener-Galerie statt. Es können also auch an vielen umliegenden Ständen Köstlichkeiten probiert werden.

Die Wagener-Markthalle stiftet auch in diesem Jahr wieder alle Zutaten für die Fischsuppe, das Weingut Knapp den korrespondierenden Wein. Auch Brenners Park-Hotel ist in diesem Jahr mit von der Partie bei der Aktion für den guten Zweck: Mitarbeiter des Grandhotels unterstützen die Köche vor Ort bei Zubereitung und Verkauf der Fischsuppe.

Der Warenwert des in der Suppe verarbeiteten Materials liegt bei weit über 20 Euro pro Portion. Dennoch werden für eine Portion nur zwölf Euro verlangt.

Dafür gibt es mindestens 180 Gramm Edelfisch als Einlage. Für ein Glas Wein werden 3,50 Euro fällig, Wasser kostet 2,50 Euro – wobei alle Einnahmen in den guten Zweck fließen. Wer also Lust hat und am Samstag noch mal schlemmen möchte, darf die Rechnung auch gerne aufrunden und damit sogar noch mehr Gutes tun.