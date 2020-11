Nach einem Großbrand am Samstagabend in Baden-Baden-Neuweier ist ein Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Sieben Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, es wurde niemand verletzt. Eine Familie verliert ihr komplettes Hab und Gut.

In dem Gebäude Im Finkengarten befanden sich am Abend sieben Bewohner, die durch einen Rauchwarnmelder alarmiert wurden und sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter 120 Floriansjünger, war im Einsatz.

Die Brandursache steht noch nicht fest, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Höhe des Sachschadens wurden noch keine Angaben gemacht.

Die Bewohner sind vorübergehend privat und durch den Fachbereich Bildung und Soziales der Stadtverwaltung untergebracht worden. Während die Mieter aus dem Erdgeschoss am Sonntagmittag noch ein paar wichtige Habseligkeiten aus ihrem vernichteten Zuhause retten konnten, sah es für die Bewohner der beiden darüber liegenden Etagen weitaus dramatischer aus.