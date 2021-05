Brandmelder schlägt in Baden-Badener Seniorenzentrum Alarm

Am Sonntagabend ist es in einem Seniorenzentrum zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr aus Baden-Baden war mit 16 Wehrleuten im Einsatz.

Der Brandmelder in einem Seniorenzentrum in der Steinbacher Straße hat am Sonntagabend Alarm geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, kam es dabei zu keinem Schaden.

Demnach habe sich beim Kochen gegen 19.30 Uhr Rauch entwickelt, der den Brandalarm auslöste. Es kamen weder Personen noch Gegenstände zu Schaden.

Insgesamt 16 Wehrleute aus Baden-Baden waren kurzzeitig mit vier Fahrzeugen im Einsatz.