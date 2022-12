Brennender Müllhaufen mitten auf der Straße in Baden-Baden-Neuweier

Wer am Dienstagmorgen durch Neuweier fuhr, kam möglicherweise an einem brennenden Haufen Müll in der Mauerbergstraße vorbei. Dort ist die Feuerwehr noch im Einsatz.

Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr in die Mauerbergstraße in Baden-Baden-Neuweier ausrücken. Dort ist ein Müllberg in Brand geraten.

Den Müll hatte zuvor ein Müllfahrzeug transportiert. Wie die Polizei Offenburg auf Anfrage mitteilt, habe der Fahrzeugführer den Brand bemerkt und den brennenden Müll auf die Straße abgeladen, bevor das Feuer auf das Fahrzeug übergreifen konnte.

Die Feuerwehr ist aktuell noch im Einsatz, die Straße ist inzwischen gesperrt.