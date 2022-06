Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung berichtet, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 11.30 Uhr zu einem brennenden Auto auf der A5 gerufen. Das Fahrzeug befand sich auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Norden kurz nach dem Badener Kreuz und stand beim Eintreffen der Feuerwehr vollständig in Flammen. Die Insassen hatten das Fahrzeug unverletzt verlassen können, so die Feuerwehr weiter.

Das Feuer griff auch auf die Böschung über. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass sich die Flammen auf den angrenzenden Wald ausdehnten.

Die rechte Fahrbahn war während des Einsatzes gesperrt. Durch den starken Rückreiseverkehr bildete sich ein Stau, da die anderen Fahrbahnen nur mit geringer Geschwindigkeit befahren werden konnten.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens wird noch ermittelt, so die Feuerwehr.