Die Vorfälle in Bühl liegen rund drei Jahrzehnten zurück. In der MHG-Studie im Auftrag der katholischen Bischöfe wurde der sexuelle Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester aufgearbeitet. Diese Studie hat einen Mangel. Sie berücksichtigt den Zeitgeist nicht. Übrigens gibt es nicht nur in der katholischen Kirche Missbrauchsfälle. Ich will nicht auf andere weisen. Aber ich frage mich schon, ob wir nicht inzwischen eine Projektionsfläche geworden sind. Wer will vor diesem Hintergrund noch Priester werden?