Die Versteigerung ungewöhnlicher Gelegenheiten durch die Bürgerstiftung Baden-Baden findet dieses Jahr zum dritten Mal statt, und so ist aus einer Idee fast schon eine Tradition geworden.

„Nach der ersten Auktion anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums 2022 stand ein Jahr später schnell fest, dass dieses erfolgreiche Konzept eine Neuauflage finden muss“, betont Walter Klingler vom Vorstand der Bürgerstiftung Baden-Baden.

Es gibt eine Halbtagestour mit zwei Oldtimer-Käfern zu gewinnen

Dank der Unterstützung vieler Förder-Partner wie kleine und große Unternehmen aus Baden Baden, städtische Einrichtungen, Vereine, Organisationen und Privatpersonen kann die Bürgerstiftung dieses Mal sechzehn tolle Erlebnisse versteigern. Darunter Bewährtes wie eine exklusive Halbtagestour mit zwei Oldtimer-Käfern für vier Personen.

Unter kundiger Führung von Roland und Werner Seiter geht‘s von Baden-Baden aus entlang der Badischen Weinstraße auf kleinen, meist unbekannten, idyllischen Nebensträßchen über Grimmerswald nach Waldulm und wieder zurück, Einkehr inklusive.

Oder ein Schubidubidu-Konzert mit Elmar Hohmann, der beim Ersteigerer zu Hause in kleinem Kreis einen beschwingten Abend mit Pop- und Swing-Klassikern wie von Louis Armstrong, Dean Martin, Elvis Presley und Frank Sinatra garantiert. Neben Bewährtem wird auch viel Neues geboten.

Bestes Beispiel für das Motto der Bürgerstiftung, Erlebnisse zu versteigern, die unter normalen Umständen eher nicht möglich sind, ist ein kleines Plakat, das der berühmte Künstler James Rizzi 2006 für den jährlichen, kunterbunten Kinderspaß auf der Kurhauswiese entwarf und persönlich signierte.

Interessant wird es sein, in Axel Eisenacks Manufaktur für Ofenkacheln in Oos zu erfahren, wie Kachelöfen entstehen. Moderne und Nachbauten alter Vorbilder, sowie Restaurationen, zum Beispiel des Badezimmerofens in Versailles oder der Keramik-Kanzel in der Stadtkirche Gengenbach.

Ebenso erstmalig zu ersteigern ist ein unterhaltsamer Mal-Abend mit Kassi von Kassarti, unter deren Anleitung beispielsweise mehrere Freundinnen ihr eigenes Kunstwerk malen. Die nötigen Utensilien wie kleine Staffeleien, Farben und Pinsel bringt die Künstlerin mit.

Ein Konzert mit Marc Marshall kann auch gewonnen werden

Besonders erwähnenswert ist eine neue Kategorie von Versteigerungen, die im vergangenen Jahr aus einem außergewöhnlichen Event mit Marc Marshall entstanden ist. Er hatte bei der Versteigerung mitgemacht. Daraus resultierte ein „Die haben es verdient“-Konzert für Ehrenamtliche und Festangestellte, die im und für das Hospiz in Ebersteinburg arbeiten.

Das Konzert fand eine so große Resonanz, dass es diesmal gleich vier ungewöhnliche Gelegenheiten gibt, die nicht nur ersteigert werden können, sondern auch zum Verschenken für Institutionen oder Personen, die es verdient haben, gedacht sind. Dazu gehört ein Konzert mit Marc Marshall, ausschließlich für die Haupt- und Ehrenamtlichen der Alzheimer Gesellschaft Baden-Baden.

Des Weiteren kommen vier Kinderchöre in die Seniorenwohnheime Gutleuthaus, Schafberg, Theresienheim und AWO Wohnanlage Am Wörthböschelpark und singen für die Senioren.

80 Eintrittskarten für das Cineplex Baden-Baden ermöglichen bedürftigen Familien einen gemeinsamen Kino-Nachmittag, und Justin Nova gibt ein „Wünsch Dich glücklich“-Konzert in Begleitung von Jörg Lange als Dank für die Aktiven der Feuerwehren in Baden-Baden.

Der Erlös kommt zu hundert Prozent sozialen Projekten in Baden-Baden zu

Alles in allem ist das Ersteigerungsangebot so vielseitig, dass für Jung und Alt etwas dabei ist. Wer mitbieten möchte, kann das ganz unkompliziert über die Homepage www.buergerstiftung-baden-baden.de unter Angabe des Namens und der gültigen E-Mail-Adresse.

Wer seinen Namen aus Datenschutzgründen nicht angeben möchte, muss das laut Information der Bürgerstiftung nicht. Hauptsache, die E-Mail-Adresse stimmt, damit derjenige am Ende der Versteigerung kontaktiert werden kann. „Mit Spannung verfolgen, was die Gebotsabgabe macht und immer am Ball bleiben“, empfiehlt Walter Klingler.

Die Versteigerung beginnt am Samstag, 27. Januar, und endet am Sonntag, 4. Februar, um Punkt 20 Uhr. Da alle ungewöhnlichen Gelegenheiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden, kommt der Erlös aus dieser Versteigerung zu hundert Prozent laufenden und neuen Projekten der Bürgerstiftung Baden-Baden in den Bereichen Jugend, Senioren, Kultur, Soziales und Umwelt zugute – und damit vielen Menschen. „Es gilt auch hier unser Leitsatz, von Bürgern für Bürger!“, so Walter Klingler.