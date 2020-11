Der Termin war natürlich im Kalender fest eingetragen: Donnerstag, 26. November, 17 Uhr, Eröffnung Christkindelsmarkt. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist vieles anders und vieles findet nicht wie gewohnt statt. Das gilt auch für den beliebten und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Weihnachtsmarkt. Schweren Herzens musste Tourismus- und Eventchefin Nora Waggershauser auch einen zunächst abgespeckt geplanten Christkindelsmarkt absagen. Wo Sie heute um 17 Uhr sein wird? „Ich bin im Büro“, berichtet Waggershauser. Aus dem Fenster hinter ihrem Schreibtisch in Schloss Solms kann sie hinunter Richtung Kurhaus blicken und sich vorstellen, wie es wäre, wenn dort der Christkindelsmarkt tausende Besucher anlocken würde.

Büro statt Glühwein: Das könnte nicht nur an diesem Donnerstag für viele verhinderte Christkindelsmarktbesucher zutreffen. Die bunten Buden in den Kolonnaden und vor dem Kurhaus tragen normalerweise einen nicht unerheblichen Teil zur Attraktivität Baden-Badens im Dezember und Januar bei. Im vergangenen Dezember wurden 120.000 Übernachtungen gezählt. Zuletzt waren Jahr für Jahr Zuwächse von sechs bis acht Prozent verzeichnet worden. Rund eine halbe Millionen Besucher flanierten in den vergangenen Jahren durch die Budenstadt. Mal lag die Zahl etwas darunter, mal darüber. Die Rekordmarke steht bei 550.000. Ein Grund für die Schwankungen war die Dauer des Christkindelsmarkt. Je nachdem, wie die Tage fallen, ist er 42 oder auch mal 45 Tage geöffnet. An Spitzenwochenenden wurden auch schon bis 150.000 Besucher gezählt. Das geht nicht ohne unliebsame Begleiterscheinungen wie Staus oder gar einem Verkehrschaos aus. „Hte