Der Bütthof im Baden-Badener Stadtwald hat einen neuen Betreiber gefunden. Dabei ist Jürgen Adrian eigentlich kein neues Gesicht. Ihm ist wichtig: Das, was den Bütthof ausmacht, soll erhalten bleiben.

Die Landung im Baden-Badener Stadtwald als Betreiber des Bütthof war eine harte, meint Jörg Laß im Rückblick. Gemeinsam mit seiner Frau Birgit Laß-Senger hat er 1998 hier einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Kaum angekommen folgte das Jahrhunderthochwasser, 1999 dann Orkan Lothar. Nun, zum Abschied, kam Corona.

Viel schlimmer kann es ja kaum noch kommen, sagt sein Nachfolger Jürgen Adrian dagegen mit Blick in die Zukunft. Per Zufall hat er das Objekt vor zwölf Jahren entdeckt und sich sofort verliebt, erzählt er. Schon damals sei ihm klar gewesen, dass er sich bewerben werde, sollte Jörg Laß sich je zurückziehen. Jetzt hat er spontan mit seiner Lebensgefährtin Erika die Entscheidung getroffen und zieht in den Wald.