Bundespolizei stellt falschen Ausweis in Baden-Baden sicher

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen einen 55-Jährigen mit einem falschen Ausweis am Autobahnrasthof Baden-Baden erwischt.

Am Mittwoch

Die Beamten der Bundespolizei haben am frühen Mittwochmorgen ein falsches Ausweisdokument in Baden-Baden sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, zeigte ein 55-Jähriger diesen Ausweis bei einer Kontrolle am Autobahnrasthof Baden-Baden vor.

Der 55-Jährige äußerte Asylbegehren

Da er darüber hinaus keine gültigen Ausweispapiere vorzeigen konnte, die ihn zur Einreise oder zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, wurde er auf die Dienststelle gebracht. Der 55-Jährige äußerte Asylbegehren und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe entlassen.