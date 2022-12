Butlers und Jack Wolfskin machen ihre Filialen in Baden-Baden dicht

Erneut sieht man in der Baden-Badener Innenstadt die roten Plakate in Schaufenstern, auf denen steht: „Räumungsverkauf. Wir schließen.“ Dieses Mal sind es Filialen zweier großer und bekannter Marken: Butlers, Anbieter von Wohn-Accessoires, sowie der Outdoor-Bekleidungshändler Jack Wolfskin machen in den nächsten Wochen ihre Filialen dicht.

Bei Butlers heißt es aus der Kommunikationsabteilung in Köln, dass der Mietvertrag für die Räumlichkeiten in der Lange Straße auslaufe. Warum er nicht verlängert wurde? Dazu möchte man keine weiteren Angaben machen. Fakt ist: Das Geschäft mit Artikeln rund ums Wohnen schließt zum 31. Januar.

Inzwischen informiert Butlers darüber auch die Kunden. In den Schaufenstern hängen Plakate, die auf den Räumungsverkauf und die Schließung hinweisen. Im Inneren finden sich ebenfalls Schilder mit dicken Prozentzeichen, die für einen Räumungsrabatt werben.

Vorerst plant Butlers keine neue Filiale in Baden-Baden

Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, ob es Kündigungen gab und was aus den Beschäftigten wird? Auch dazu äußert sich die Presse-Abteilung nur schmallippig: „Aus betriebsinternen Gründen können wir hierzu keine Auskunft geben“, teilt Pressesprecherin Meike Bemelmann gegenüber dieser Redaktion mit.

Was klar ist: Butlers wird in nächster Zeit in der Region kein neues Geschäft an einer anderen Stelle eröffnen. „Derzeit ist keine weitere Filiale im Raum Baden-Baden vorgesehen“, heißt es dazu aus Köln. Bemelmann betont aber ausdrücklich das „Derzeit“: Es sei keineswegs so, dass man sich aus der Region zurückziehen wolle.

„B und B passt ja gut zusammen“, urteilt die Pressesprecherin: „Die Augen werden weiter offen gehalten.“ Daher sei in Bezug auf eine neue Butlers-Filiale im Raum Mittelbaden „alles möglich“. Butlers hatte die Räume in der Lange Straße 2006 bezogen und im Dezember eröffnet.

Räumungsverkauf bei Jack Wolfskin in der Innenstadt läuft schon

Bei Jack Wolfskin, nur wenige Meter von der Butlers-Filiale entfernt, wird ein anderer Grund für die Schließung genannt: „Der Franchisenehmer geht in den Ruhestand.“ Warum es keinen Nachfolger gibt? Darauf gibt es vonseiten des Unternehmens keine Antwort.

Die gute Nachricht, die von Jack Wolfskin kommt, ist, dass keine Mitarbeiter gekündigt werden mussten. Die Belegschaft habe sich „bereits neu orientiert“. Seit dem 19. Dezember läuft nun der Räumungsverkauf in dem Geschäft, das seit 2008 in der Baden-Badener Fußgängerzone ansässig ist. Auf den Abverkauf wird mit Plakaten und Anzeigen hingewiesen.

Der letzte Öffnungs- und Verkaufstag wird laut dem Konzern der 20. Februar sein. Ob stattdessen ein anderer Jack-Wolfskin-Store in der Umgebung eröffnet wird, beantwortet der Konzern nur sehr vage: „Die Prüfung zur künftigen Vertretung von Jack Wolfskin in Baden-Baden ist noch nicht abgeschlossen“, wird über eine Kommunikationsagentur mitgeteilt.