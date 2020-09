Cannabis ist unter Baden-Badener Jugendlichen auf dem Vormarsch

Was ich so an Rückmeldungen von den Schulen bekomme, steht Cannabis momentan hoch im Kurs. Alkohol war während Corona ein großes Thema, ebenso wie Mediensucht. Ich persönlich bin da etwas vorsichtig, weil die Jugendlichen im Homeschooling am PC sitzen mussten, um ihre Hausaufgaben zu machen. Natürlich haben viele gezockt. Es war aber so, dass alle drinnen saßen und sich draußen nicht treffen durften. Schule war auf die Medien gestützt und damit mussten die Jugendlichen vor den PC.