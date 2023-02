Drei bis fünf Grad Celsius, strahlend blauer Himmel und Sonnenschein, so sieht das Wunschwetter von Umzugsleiter Klaus Klumpp vom Ooser Carneval-Verein (OCV) für den Fastnachtsdienstag aus. Die Organisation bereitete ihm nach drei Jahren Pause zwar keine schlaflosen Nächte, aber richtig viel Arbeit.

Bereits seit dem letzten Sommer verzeichnete der ausgesprochen souverän wirkende Umzugschef viele Anfragen, der den arbeitsintensiven Job vor einigen Jahren von seinem langjährigen Vorgänger Rainer Schneider übernommen hat.

Sein erster Umzug war vollkommen verregnet, der zweite musste abgesagt werden wegen Sturm. „Jetzt hätte ich gerne mal ein Erfolgserlebnis“, ulkt Klumpp.

Älteste Umzugstruppe SiKaEb feiert vermutlich ihren Abschied

Er hat im Vorfeld alle rund 150 Vereine der weiteren Region angeschrieben, die für eine Teilnahme in Frage kommen, das Einzugsgebiet reicht von Achern über das komplette Murgtal bis Malsch und die gesamte Rheinschiene. Über seine Verlängerung der Anmeldefrist bis Mitte Januar freute sich unter anderem die GroKaGe Rastatt „bis hin zu einem Salto in der Mail“, da sie nun doch noch zum Zug kommt.

Auch andere Vereine bauen teils ganz persönliche Geschichten in ihre Antworten ein. Da wird erzählt von alljährlich selbst genähten Kostümen, rund fünf Kilo schweren Holzmasken oder der Besonderheit von Rätschenbesen. Bei manchen Gruppen trägt einfach jeder sein Lieblingskostüm, die Widdenunger Sondbachdeifel sind angeblich mit dem Teufel im Bund.

Ganz traurig zeigte sich die wahrscheinlich älteste Umzugstruppe SiKaEb, die zum 44. Mal am Ooser Umzug teilnimmt und mit diesem närrischen Jubiläum wohl ihren Abschied einläutet, da der Nachwuchs fehlt. Angemeldet sind 77 Gruppen, darunter teils Vereine mit mehreren Untergruppen, insgesamt sind das 1.400 Personen.

Neben den Prinzenwagen sind es Musikvereine, Fanfarenzüge, Fußgruppen und Tanzformationen, die von Klumpp klug eingeteilt werden müssen, um sich gegenseitig, etwa bei der Musik, nicht zu behindern.

Alkohol für Zuschauer ist nicht erlaubt

Was in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat sind die Häsgruppen, insbesondere die richtig grausligen Dämonen. „Da haben wahrscheinlich junge Leute einfach Spaß daran, in eine andere Rolle zu schlüpfen und unerkannt Schabernack zu treiben“ vermutet der Umzugsleiter.

Damit es nicht zu bunt getrieben wird, gibt es Regeln. So dürfen Zuschauer keinen Alkohol mitbringen, was an den verschiedenen Einlassstellen im Beisein von insgesamt 22 Security-Kräften streng kontrolliert und bei Auffinden ohne Diskussion ausgegossen wird.

Die größte Herausforderung für Klaus Klumpp war das Personalproblem. Große Gruppen innerhalb der rund 60 Helfer stellen das Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk, Polizei und Feuerwehr sowie zertifizierte HaLt-Teams, die unterwegs sein werden. Das Sicherheitskonzept wurde überarbeitet, allerdings haben sich hier in erster Linie Straßennamen geändert.

Dem OCV obliegt wieder das Hausrecht über die gesamte Strecke, womit unliebsame Besucher des Platzes verwiesen werden können. Das Wörthböschel, in früheren Jahren oft eine beliebte Lagerstätte für Alkohol, ist davon ganz bewusst ausgenommen, um die Verantwortung nicht unnötig auszuweiten.

Eine der größten Herausforderungen ist die Umleitung der Busse

Rund 5.000 Besucher werden erwartet, die an mehreren Stellen Einlass finden. Nur am Wasserwerk gibt es einen Verpflegungsstand mit Bratwurst und Getränken. Im Anschluss an den etwa gegen 17 Uhr beendeten Umzug bietet der OCV vor der Festhalle Sekt und Pizza an.

Die Aufstellung der Wagen und Fußgruppen erfolgt zwei Stunden vor Start ab 13 Uhr in der Kuppenheimer Straße. Alle Straßen im Stadtteil, die zum Ooser Leo führen, sind dann für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Eine der größten Herausforderungen für OCV und Stadtwerke ist die Umleitung der Busse. Alle Fahrgäste mit Fahrziel Innenstadt sollten zum Busdepot beim früheren Juvena kommen.

Wer am Bahnhof einen Anschluss braucht muss vom Depot aus über den Park + Ride Parkplatz zum Bahnhof laufen, da die kleine Verbindungsstraße wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Auf Wunsch der Stadtwerke steht der OCV an beiden Stellen mit Helfern parat, um die Fahrgäste zu leiten.