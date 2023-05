Wie geht es weiter bei der Caracalla-Therme? Die Erneuerung des Herzstücks der Baden-Badener Bäder ist dringend nötig. Seit 2016 gibt es auch einen Plan dafür – aber das Geld will nicht so recht fließen.

Damit die Finanzen für die Verwandlung des fast 40 Jahre alten landeseigenen Gebäudes in ein zeitgemäßes Thermalbad in absehbarer Zeit doch noch in Fluss kommen, ist ein entsprechender Beschluss der Landesregierung nötig. Dann könnte es das Projekt in den Doppelhaushalt 2025/26 schaffen.

Um den Weg zu ebnen, hat der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Wald am Dienstag seine Fraktionskollegen vom Arbeitskreis Finanzen nach Baden-Baden eingeladen. Bei einer zweistündigen Führung durch die Thermen konnten sie sich ein Bild davon machen, dass das Geld in der Kurstadt gut angelegt wäre und dringend benötigt wird.

Großer Handlungsbedarf besteht beispielsweise bei der Saunalandschaft des Baden-Badener Thermalbades. „Wenn wir da nicht erneuern, geraten wir weiter ins Hintertreffen“, sagte Konrad Lansche. Der Betriebsleiter der Therme machte den Politikern klar: Selbst gegenüber der Sauna des nächstgelegenen Mitbewerbers im Rotherma in Bad Rotenfels „hinken wir klar hinterher“.

Seit sieben Jahren liegt dem Land ein sogenannter Masterplan für die Erweiterung und Modernisierung der von der Firma Kannewischer im Auftrag der landeseigenen Bäder- und Kurverwaltung (BKV) betriebenen Therme vor. Vorgesehen sind darin unter anderem der Bau eines Sport- und Kaltwasser-Schwimmbeckens in einem erweiterten Außenbereich, ein Erweiterungsbau und eine großzügige Panorama-Sauna. Für die Realisierung wäre ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag nötig, hieß es kürzlich vom Finanzministerium – es werde geprüft.

Technik aus dem Jahr 1984 nicht mehr auf der Höhe der Zeit

BKV-Chef Steffen Ratzel hofft, dass diese Prüfung positiv ausfällt. Klar sei, dass die Erneuerung der Therme nicht in einem Schritt zu schaffen wäre. „Man müsste das Projekt über einige Jahre strecken“, sagte er am Dienstag.

„Wenn wir wüssten, dass dafür in den kommenden Jahren jedes Jahr fünf Millionen Euro bereitgestellt werden, wäre das schon eine tolle Sache.“ In dem Masterplan ist die Rede von einer Bauzeit über zwölf Jahre – und Kosten in Höhe von 40 Millionen Euro.

Die Caracalla-Therme Der Name: Benannt ist die Therme nach dem römischen Kaiser Caracalla, der um 200 nach Christus an der Macht war. Zu dieser Zeit hatten die Römer das Sagen im damals als „Aquae“ bezeichneten Baden-Baden. Caracalla ließ die Bäder im Jahr 213 luxuriös ausbauen. Der Bau: Der jetzige runde Baukörper der Therme mit dem Außenbecken und dem Liegebereich entstand 1983 bis 1985. Bereits in den Jahren 1963 bis 1966 war der Betonbau daneben errichtet worden – damals als „Neues Augustabad“ bezeichnet. Zuvor war an der Stelle das alte Augustabad (Baujahr 1893) abgerissen worden. Das Wasser: Die Therme verfügt auf zwei Etagen über etwa 900 Quadratmeter Wasserfläche in mehreren Innen- und Außenbecken. Zudem gibt es eine Saunalandschaft, ein Fitness-Studio und Solarien. Das Wasser kommt aus dem oberhalb des Bades gelegenen 160 Meter langen Friedrichstollen, in dem das aus etwa 2.000 Meter Tiefe strömende Baden-Badener Thermalwasser in insgesamt vier Quellen gefasst wird. Das Wasser hat dort eine Temperatur von etwa 65 Grad Celsius. Der Eintritt: Die Therme ist täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte für Bad und Sauna kostet 36 Euro – zwei Stunden kosten 19 Euro. Kinder unter sieben Jahren ist der Eintritt nicht gestattet. Jugendliche bis 14 Jahren dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen kommen.

Derweil saniert und erweitert man in der Therme stückchenweise, soweit die Mittel aus dem Landesetat das hergeben. Viel Geld fließt dabei in die Technik aus dem Jahr 1984, die nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist, wie auch einige der CDU-Finanzpolitiker mit wenigen Blicken feststellen konnten.

500.000 Euro hat zuletzt die Firma Kannewischer selbst investiert, um den Außenbereich des Bades zu erweitern und die fast 40 Jahre alten Umkleidekabinen zu erneuern.

Ansonsten reicht das Geld vom Land, für das Steffen Ratzel sich bei seinen Gästen ausdrücklich bedankte, aber nur, um den Betrieb irgendwie aufrechtzuerhalten und nötige Reparaturen und Sanierungen zu erledigen.

Zumal die Mittel nicht nur in die Therme fließen, sondern auch ins benachbarte Friedrichsbad, wo derzeit die eine Hälfte des Bades renoviert wird.

Bei den Badruinen liegt es am Landesbetrieb Vermögen und Bau

Fehlendes Geld ist dagegen nicht das Problem bei den Römischen Badruinen im Untergeschoss des Gebäudekomplexes.

Hier liegt der Bremsklotz laut Konrad Lansches beim für Baden-Baden zuständigen Landesbetrieb Vermögen und Bau in Pforzheim, der das schon seit Jahren angestoßene Sanierungsprojekt nicht vorantreibe. Dass den fast 2.000 Jahre alten Ruinen deswegen der Verfall droht, machte die CDU-Politiker sprachlos.