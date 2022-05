Wer springt ein?

CDU-Stadtrat will neuen Baden-Badener Oberbürgermeister nicht vereidigen

In sechs Wochen tritt Dietmar Späth sein Amt als neuer Oberbürgermeister in Baden-Baden an. Doch schon jetzt gibt es Ärger: Der dienstälteste Stadtrat Klaus Bloedt-Werner (CDU) will dem „Neuen“ den Amtseid nicht abnehmen.